Музата на Майстора навърши 102 години, как й се е отплащал
Младата Верка е символ на непреходната красота и трудолюбие на българката
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Младата Верка е символ на непреходната красота и трудолюбие на българката
На 1 февруари 2019 г., 12.00 ч., в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ ще се състои седмото издание на церемонията по връчване на Наци...
Огромен портрет на Владимир Димитров-Майстора украси централния площад на Кюстендил. Ликът на известния художник бе завършен късно снощи, съобщава Нов...
Рисовачо Владе не обичал да е богат, рисувал безсмъртната душа Всеки българин има своя представа за Майстора. Така е и защото не много отдавна от кор...