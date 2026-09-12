Необичаен подарък за туристите в Гърция. Изненада в края на август
Делфи, Олимпия, Мистрас и десетки по-малко известни паметници ще останат отворени почти до полунощ
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Делфи, Олимпия, Мистрас и десетки по-малко известни паметници ще останат отворени почти до полунощ
Ще бъдат затворени и всички други археологически обекти в гръцката столица
Най-посещаваната забележителност в Атина ще бъде затворена заради горещините
В четвъртък и петък най-популярната атракция на гръцката столица няма да работи между 13:00 и 17:00 часа
Гръцките власти забраниха внасянето на всякакъв вид големи чанти при посещение на Акропола в Атина, съобщи в. "Български новини". Забраната, която веч...