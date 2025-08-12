Дженифър Анистън призна за Матю Пери

Дженифър Анистън направи рядко признание за покойния си колега от „Приятели“ Матю Пери

Актрисата разказа в интервю за Vanity Fair, че тя и останалите от екипа – Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк, „направиха всичко възможно“ да подкрепят Пери в тежката му борба с пристрастяването.

„Сякаш дълго време вече оплаквахме Матю, защото битката му с тази болест беше изключително трудна“, сподели 56-годишната актриса. Тя допълни с тежко сърце, че макар загубата да е болезнена за всички, „част от мен мисли, че така е по-добре“.

Анистън уточни, че се чувства „щастлива“, че Пери, който почина през октомври 2023 г. на 54 години, вече е освободен от болката, пише БГНЕС. След трагичната му смърт от предозиране с кетамин, тя публикува трогателен пост в Instagram, в който изрази любовта и скръбта си.

В първото си интервю след смъртта на Пери, Анистън разказа, че приятелят ѝ бил „щастлив“ и „здрав“ в последните си дни и дори си писали съобщения в деня на смъртта му. „Не беше в болка, не се бореше. Той беше на мисия. Работеше здраво“, припомни тя.

През август 2024 г. петима души, сред които двама лекари, бяха обвинени за смъртта на Пери, след като признаха вина за разпространение на кетамин.

Матю Пери дълго време водеше битка с пристрастяването, което наричаше „Голямата ужасна работа“ в мемоарите си от 2022 г. Той споделяше, че е похарчил около 9 милиона долара в опити да се излекува.

В книгата си актьорът заявява, че пишейки за борбата си, се чувства по-добре и вижда смисъл в това да помага на други хора.

Пери открито благодареше на Анистън като най-голямата си опора през тези тежки моменти и в интервю през 2022 г. призна, че е „много благодарен“ за подкрепата ѝ през годините.

