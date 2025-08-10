Нови разкрития за Матю Пери. Кое го уби?

Матю Пери разсмя целия свят с играта си в сериала "Приятели", но истинската му история се оказа много по-сърцераздирателна, отколкото предполагаха остроумните му шеги.

Историята на актьора в трогателния документален филм "Матю Пери: Холивудска трагедия" ще бъде излъчена на 18 август, ден преди 56-ия рожден ден на звездата, поръчан е от NBC.

Mirror пише, че филмът повдига завесата на тайната над личната борба на Матю Пери с нараняванията и вътрешните мъки.

Документалният филм разказва за тъжното детство в Отава след развода на родителите му. Майка му Сюзан, журналист и прессекретар на бившия канадски премиер Пиер Трюдо, го отгледа, докато баща му, американският актьор Джон Бенет Пери, често отсъства. Отношенията между баща и син стават все по-обтегнати.

"Виждах лицето му по-често по телевизията или в списанията, отколкото в действителност. Може би затова станах актьор", спомня си Матю, който започва кариерата си в тази област през ученическите си години.

На 14-годишна възраст Матю опитва алкохол за първи път. Както призна по-късно, след като изпил бутилка вино, се почувствал по-добре от всякога в живота си.

Пагубната страст на Матю се изостря по време на снимките на филма "Fools Rush In" със Салма Хайек през 1996 г. След инцидент с джет в езерото Мийд в Невада, Матю започнал да приема опиати, които в крайна сметка се превръщат в най-опустошителното му пристрастяване.

"Имаше инцидент и той беше ранен. Дадоха му опиати за болка - и така започна нова зависимост. В този момент той все още не беше наясно с проблемите си с алкохола. Но с болкоуспокояващите всичко достигна ново ниво", казва американската репортерка Дебора Уилкър в документалния филм.

Проблемите му не са само зад кулисите. Зрителите видяха как се променя в хода на различните сезони на "Приятели".

Въпреки опитите на Матю да намери изход, пристрастяването продължава да го дърпа надолу. Мощният анестетик кетамин, законно използван в САЩ в ниски дози за лечение на резистентна депресия и тревожни разстройства, се превръща в негов предпочитан наркотик.

На 28 октомври 2023 г. Матю беше намерен без признаци на живот в дома си в Лос Анджелис. По-късно токсикологичен доклад потвърди, че той е починал от остро отравяне с кетамин. Личният лекар на покойния холивудски актьор Матю Пери, Салвадор Пласенсия, призна в съда, че е снабдявал звездата от "Приятели" с кетамин без медицинско предписание и дори понякога лично е идвал да го инжектира.

