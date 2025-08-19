Кралицата на кетамина призна за Матю Пери. Тя му е дала фаталната доза

Джасвин Санга - известна като "Кралицата на кетамина", обвинена, че е продала на Матю Пери фаталната доза наркотик, който го е убил, се съгласи да се признае за виновна.

Тя става петата и последна обвиняема за смъртта на звездата от "Приятели", която сключи споразумение за признаване на вина с федералните прокурори, избягвайки процес, планиран за септември.

Тя се съгласи да се признае за виновна по пет федерални наказателни обвинения, включително за предоставяне на кетамина, довел до смъртта на Пери, съобщиха федералните прокурори в изявление. Te определиха Санга, 42-годишна гражданка на САЩ и Обединеното кралство, като наркодилър, познат на клиентите си като "Кралицата на кетамина", използвайки термина често в прессъобщения и съдебни документи.

Жената се съгласи да се признае за виновна по едно обвинение за поддържане на помещение, свързано с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда. "Тя поема отговорност за действията си", каза адвокатът на Санга, Марк Герагос, пред CNN, предаде "Дир".

В споразумението жената признава, че е продала четири флакона кетамин на друг мъж, Коди Маклори, часове преди той да почине от свръхдоза през 2019 г. Маклори не е имал връзка с Пери.

Прокурорите ще оттеглят три други обвинения, свързани с разпространението на кетамин, и едно обвинение за разпространение на метамфетамин, което не е свързано със случая на Матю Пери.

Санга официално ще промени признанието си на виновна на предстоящо изслушване, където ще бъде насрочено произнасяне на присъдата, съобщиха прокурорите. Тя може да получи до 45 години затвор.

Тя и д-р Салвадор Пласенсия, който подписа собствено споразумение за признаване на вината на 16 юни, бяха основните цели на разследването. Трима други обвиняеми - Марк Чавес, Кенет Ивамаса и Ерик Флеминг - се съгласиха да се признаят за виновни миналата година в замяна на сътрудничеството им, което включваше изявления, в които са замесени Санга и Пласенсия.

Пери беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис от Ивамаса, неговия асистент, на 28 октомври 2023 г. Съдебният лекар постанови, че кетаминът, обикновено използван като хирургическа упойка, е основната причина за смъртта.

Актьорът е използвал лекарството чрез своя лекар за лечение на депресия, която става все по-често срещана. 54-годишният Пери е поискал повече кетамин, отколкото лекарят му е давал. Той е започнал да го получава от Пласенсия около месец преди смъртта си, след което е започнал да получава още повече от Санга около две седмици преди смъртта си, съобщиха прокурорите.

Пери и Ивамаса са намерили Санга чрез приятеля на Пери, Флеминг. В споразуменията си за признаване на вината и двамата мъже са описали подробно последвалите сделки. С двамата мъже, действащи като посредници, актьорът купувал големи количества кетамин от Санга, включително 25 флакона за 6000 долара в брой четири дни преди смъртта си. Тази покупка включва дозите, които са убили Пери, съобщиха прокурорите.

В деня на смъртта на Пери, Санга казала на Флеминг, че трябва да изтрият всички съобщения, които са си изпращали, според нейното обвинение. Домът ѝ в Северен Холивуд, Калифорния, е претърсен през март 2024 г. от агенти на Агенцията за борба с наркотиците, които открили големи количества метамфетамини и кетамин, според клетвена декларация от агент. Тя е обвинена през юни същата година, арестувана е през август и оттогава е в затвора. Никой от обвиняемите все още не е осъден.

Пери се бореше със зависимостта си в продължение на години, още от времето си в "Приятели", когато стана една от най-големите звезди на своето поколение като Чандлър Бинг. Той участва заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър в продължение на 10 сезона, от 1994 до 2004 г., в мегахитовия сериал на NBC.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com