Съдът даде само 2 години затвор на убиеца на холивудската звезда
Актьорът от сериала "Приятели" си отиде от свръхдоза
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Актьорът от сериала "Приятели" си отиде от свръхдоза
Сценаристът хвърли в смут аудиторията
Продължава работата по документиране и изясняване на цялостната му престъпна дейност
Въпросните медикаменти липсват легално в аптечната мрежа у нас
Иззетите вещества са марихуана с тегло 20.50 грама и амфетамин с тегло 20.09 грама
На криминално проявения и осъждан мъж е повдигнато обвинение за търговия с наркотични вещества.
Пласьорът снабдявал "Столипиново"
Скандалният дилър на дрога Иван Михайлов-Кубинеца, подозиран за 2 убийства в столичния жк "Младост", е загинал в самоубийствената катастрофа на Околов...
Дилър с голямо количество наркотични вещества оказал яростна съпротива при арест до дискотека в Перник, съобщиха от ОД на МВР. При зрелищна акция в н...
Ивайло Хаселбърт дава показания по видеовръзка от испански затвор Ключов свидетел от Барселона даде показания в полза на Евелин Банев - Брендо чрез в...
Дилър на дрога сключи споразумение с прокуратурата в Благоевград, което трябва да бъде одобрено от съда. Димитър С. от Гоце Делчев се призна за винове...
Дилър на дрога попадна в полицейски капан в курорта Сандански. Служители на полицията изненадали в сряда към 15,00 часа 23-годишния санданчанин А.М. Т...
Дилър на контрабандни цигари ще бъде изправен пред съда в Сандански. Досъдебно производство е образувано срещу 51-годишния санданчанин Н.Б. Той е спип...
Полицаи заловиха дилър заради наводнен КГПП. 34-годишният Милен Христов от Казанлък пътувал от Турция в Гърция, като искал да мине границата през малк...
Благоевград. Поадския парк трима души са задържани от полицията при опит да пласират наркотични вещества. Заловени са 19-годишният К. Н., 25-годишният...
Убиецът бил приятел на жертвата, захвърлил трупа в нива
Благоевград. При специализирана операция в частен дом в Благоевград е намерено голямо количество дрога. Акцията е извършена в жилище в центъра на град...
София. Полицай от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е задържан за разпространение на наркотици. Това съобщи главният секретар на МВР Светлоз...
Стоянов открива таланти в Ню Йорк, първо реди картините им в хола си