Всичко за Дилър

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Наводнен КГПП издаде дилър

Наводнен КГПП издаде дилър

Полицаи заловиха дилър заради наводнен КГПП. 34-годишният Милен Христов от Казанлък пътувал от Турция в Гърция, като искал да мине границата през малк...

07 февруари | 23:00
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Закопчаха полицай наркодилър

Закопчаха полицай наркодилър

София. Полицай от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е задържан за разпространение на наркотици. Това съобщи главният секретар на МВР Светлоз...

14 декември | 23:30
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