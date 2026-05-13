Макрон изял шамар от жена си-залитнал по иранска актриса

Кореспонденция с иранска актриса била причината за плесницата, ударена от първата дама на Франция на съпруга й преди около година, пишат редица френски медии Бе Еф Ем Те Ве, „Воаси“, „Мадам Фигаро“, „20 минют“, като се позовават на френски журналист.

Преди почти година медиите от цял свят и интернет пространството трескаво коментираха дали първата дама на Франция Брижит Макрон е шамаросала действително съпруга си, президента Еманюел Макрон, малко преди двойката да слезе от самолета във виетнамската столица, съобщава bTV.

Сега в нова книга, озаглавена „Една (почти) перфектна двойка“, журналистът Флориан Тардиф, който е политически коментатор за френското издание „Пари мач“, развива хипотезата, че преди около година Макрон е разменял съобщения с иранската актриса Голшифте Фахрани и първата дама на Франция е разкрила това и е ударила президента, предаде БТА.

От антуража на първата дама опровергаха категорично тази версия. Изданието „Паризиен“ дори посочва, че още на 5 март Брижит Макрон е опровергала тези слухове пред самия автор на книгата. Тя му е казала тогава, че никога не гледа телефона на съпруга си.

Преди година Елисейският дворец и семейство Макрон казаха, че жестът, който приличал на плесница, бил шега между двамата съпрузи.

Според журналиста от „Пари мач“ обаче ставало дума за сцена между съпрузи. Той добавя, че Макрон е поддържал няколко месеца платонична връзка с актрисата, която живее в Париж. Тази връзка се изразявал в изпращане на съобщения, които били стигнали много далеч. В едно от тях, например Макрон казвал на актрисата: "Намирам Ви за много красива", казва журналистът Тардиф.

Голшифте Фахрани е на 42 години. Тя е родена в Техеран, но е избягала от страната си през 2007 г. и оттогава живее във Франция. Известна е с ролите си в продукциите „Историята на Ели“ на Ашгар Фахради, „Патерсън“ на Джим Джармуш или „Да четеш Лолита в Техеран“ на Еран Риклис.

