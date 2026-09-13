Разкриха тайната роля на Русия във войната в Иран
Москва помага на Техеран, разкри "Уолстрийт Джърнъл"
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Москва помага на Техеран, разкри "Уолстрийт Джърнъл"
Иван Гершкович събирал сведения, представляващи държавна тайна, твърдят властите
Запалената кола на Генга Шекерова показва стреса в страната, твърди авторитетното издание
Управниците ни да говорят по-често с народа, вместо да се обясняват пред чужди издания