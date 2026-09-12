Скандал в Атина заради имоти на българи в граничните райони
Парламентът в Гърция се скара за български и турски купувачи на земя и сгради
Следете всички новини, анализи и коментари за Гранични Райони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парламентът в Гърция се скара за български и турски купувачи на земя и сгради
"Един от вариантите е изграждане на фургони и евентуално палаткови лагери". Това коментира вътрешният министър Румяна Бъчварова в Хасково. Така тя отг...
И днес, и вчера на военните учения заявих, че настоявам да сме напълно адекватни на очакванията и променящата се ситуация по граничните райони. Това н...