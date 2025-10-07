София става център на балканското прокурорско партньорство

Балканите поемат курс към по-тясно съдебно партньорство. Участниците в Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, проведен в София, приеха съвместен документ, с който решиха да създадат Постоянна балканска прокурорска платформа – нов регионален механизъм за сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност.

Форумът постави акцент върху укрепването на връзките с Евроюст и Европейската прокуратура, както и върху обмяната на опит в сфери като киберпрестъпления, трафик на хора и корупция.

Нова платформа и конкретни стъпки за сътрудничество

В заключителния документ участниците се обединиха около идеята да се създаде Постоянна балканска прокурорска платформа, която да заседава поне два пъти годишно и да координира действията на прокуратурите от региона. Сред основните решения е и засилване на средствата за съдебно сътрудничество, включително възможността за сключване на споразумения с Евроюст и Европейската прокуратура.

Главните прокурори подчертаха значението на по-тясното взаимодействие в борбата с трансграничната престъпност, като посочиха нуждата от съвместни обучения, обмен на опит и смесени прокурорски екипи, които да работят по реални случаи. В приетите приоритети са включени също борбата с нелегалната миграция, организираната престъпност и злоупотребите с криптовалути, както и осъвременяване и синхронизиране на законодателствата в отделните държави с оглед на новите форми на престъпна дейност.

Обмен на опит, общи разследвания и доверие между институциите

Делегатите се съгласиха, че ефективното сътрудничество между прокуратурите ще се постига чрез споделяне на информация в реално време, създаване на съвместни разследвания и взаимна правна помощ. Целта е да се изгради трайна основа за сигурност, стабилност и справедливост на Балканите, както и за засилване на доверието между партньорските служби и независимите съдебни системи.

Според участниците, именно постоянният диалог и личният контакт между магистратите са ключови за устойчивото развитие на съдебните институции. Форумът прие и решението да се организират тематични обучения за прокурори от различни държави, насочени към реални казуси и практическо прилагане на закона в трансграничен контекст.

Балканите говорят на общ език – езика на правото

Във форума участваха и.ф. главният прокурор на България Борислав Сарафов, главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела и и.ф. главния прокурор на Косово Бесим Келменди. Свои делегации изпратиха и върховните прокуратури на Румъния, Сърбия и Черна гора.

Събитието бе уважено от редица международни и български гости, сред които президентът на Евроюст Михаел Шмид, генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона, министър-председателят Росен Желязков, министърът на правосъдието Георги Георгиев, представители на Висшия съдебен съвет, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите.

От Брюксел чрез видеовръзка се включи и Майкъл Макграт, еврокомисар по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите, който приветства участниците и подчерта значението на форума като символ на европейския дух на сътрудничество.

Софийският форум, събрал прокурори от осем държави и представители на европейските институции, показа, че Балканите вече търсят общ подход към правосъдието – с доверие, професионализъм и общи стандарти в прилагането на закона.

