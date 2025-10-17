ВСС сложи точка на спекулациите. Сарафов остава и.ф. главен прокурор

И.ф. главният прокурор на България Борислав Сарафов остава в състояние на правен вакуум, след като Висшият съдебен съвет отказа да поиска автентично тълкуване от Народното събрание по последните промени в Закона за съдебната власт. Решението, което засяга пряко мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председатели на върховни съдилища, предизвика силен обществен и политически отзвук.

„Не е неясен текст, а различно тълкуване“

Председателят на ВСС Боян Магдалинчев защити решението на съвета, като заяви, че пленумът не е подкрепил предложението на съдийската колегия за тълкуване, тъй като „не става дума за неясна норма, а за различни виждания“.

„Сезирането на Народното събрание за автентично тълкуване е правомощие на пленума на Висшия съдебен съвет. Съдийската колегия реши да поиска тълкуване, но пленумът не го подкрепи, защото и двете колегии имат различни виждания за разпоредбата“, обясни той в интервю за НоваНюз.

Магдалинчев уточни, че по отношение на главния прокурор и председателя на Върховния административен съд (ВАС) са взети отделни решения от различни колегии. „Изборът на Борислав Сарафов стана след прекратяване на мандата на Иван Гешев – това е правомощие на прокурорската колегия. Докато за ВАС мандатът на Георги Чoлаков изтече по естествен път – това е решение на съдийската колегия. Двете структури действат независимо една от друга“, подчерта Магдалинчев.

Без съдебен акт, без парламентарен отговор

Магдалинчев подчерта, че няма съдебен акт, който да обявява решенията на временно изпълняващия функциите главен прокурор за нищожни.

„Върховният касационен съд има само разпореждания по конкретни случаи – те не са окончателни решения и нямат действие извън тях. Такова решение може да има само ако ВКС приеме тълкувателно решение с общозадължителна сила“, каза той.

Що се отнася до възможността Народното събрание да даде яснота по казуса, позицията му бе скептична: „От 2017 година ВСС два пъти е искал автентично тълкуване от парламента. До днес няма отговор. Това е тяхно право, но ние не можем да ги задължим“.

Омагьосан кръг и липса на легитимност

На въпрос защо не се провеждат избори за титуляр на ВАС, Магдалинчев обясни:

„В закона е казано, че в гласуването участват само членове на ВСС с неизтекъл мандат. А всички изборни членове сме с изтекъл мандат. Няма кой да избере нов председател. Това е омагьосан кръг.“

По думите му само Върховният административен съд може да се произнесе дали актовете на ВСС са нелегитимни, а до момента няма подобно решение.

Скандали, зависимости и политически натиск

По повод твърденията за търговия с правосъдие и връзките на Мартин Божанов (Нотариуса) и Петър Петров (Пепи Еврото) с магистрати, Магдалинчев разкри, че специална комисия е извършила проверка, но без резултат: „Тя събра достатъчно информация, но не стигна до доказателства. Срокът изтече и не беше прието окончателно решение. Да, страшно е, ако се докаже, но само твърдения не са достатъчни.“

Относно докладите на Европейската комисия, според които съдебната власт у нас е подложена на политически влияния, представляващият ВСС беше категоричен:

„Политиците трябва да си гледат тяхната работа и да не се намесват в конкретни съдебни случаи. Ако искат промяна – имат инструмент, наречен законодателство. Но нека не дирижират съдебната власт.“

