Сарафов задълбочава сътрудничеството с Евроюст по наказателни разследвания

Срещата между и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и президента на Евроюст Михаел Шмид в София очерта конкретни резултати и приоритети за бъдещото взаимодействие между България и европейските институции в областта на наказателното правосъдие. Двамата се обединиха около необходимостта от по-тясно партньорство в борбата с трансграничната престъпност и укрепване на върховенството на закона на Балканите.

Обща визия за по-ефективно правосъдие

По време на работната среща, проведена в рамките на Балканския форум на главните прокурори в София, и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и президентът на Евроюст Михаел Шмид изразиха общата си позиция, че форумът се е превърнал в действащ механизъм за засилване на взаимодействието между държавите от региона. Двамата подчертаха, че само чрез координирани усилия между националните прокуратури и европейските институции може да се гарантира навременно и ефективно разследване на трансграничните престъпления.

Снимка: ПРБ

Михаел Шмид благодари на България за домакинството и посочи, че именно страната ни се превръща в ключов партньор на Евроюст в региона.

Регионална координация с европейски мащаб

Срещата в София се състоя само дни след участието на Сарафов и Шмид в Хага в рамките на 19-ия Консултативен форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните членки на Европейския съюз. Това даде възможност разговорите да продължат на регионално ниво с фокус върху синхронизирането на действията между прокуратурите на Балканите.

„Нашите общества очакват от нас ефективно правосъдие и бързина, а ние сме длъжни да им го дадем. Ключов инструмент за това е международното сътрудничество“, заяви Борислав Сарафов, като изтъкна ролята на Евроюст като посредник и катализатор на съвместните усилия.

Общи цели за Балканите и Европа

„Балканите са сложно място, изтъкано от противоречия и противопоставяне. На Балканите имаме различни религии и вярвания, а всичко това е събрано на малка територия. Но всички ние сме длъжни да обединим усилията си, защото целта ни е обща“, каза Борислав Сарафов, подчертавайки значението на диалога и сътрудничеството за стабилността и сигурността в региона.

Президентът на Евроюст Михаел Шмид добави, че в София е имал възможност да обсъди конкретни перспективи за подписване на споразумения между Евроюст и страните от Западните Балкани, както и Република Турция. Той отбеляза, че въпреки политическите различия, институциите на правосъдието в региона трябва да продължат да изграждат доверие и да търсят практични решения за по-тясно сътрудничество.

