Бащата на Сияна изригна срещу Върховния касационен съд
ВКС заплашва да провали знакови дела за тежки престъпления, водени под надзора на прокуратурата
Споразумението за взаимодействие потвърждава желанието и на двете страни за по-тясно сътрудничество
Обединяват се срещу нарушения, свързани със синдикалната свобода, заплащането и условията на труд
В хода на разследването прокуратурата и органите на МВР следва да изяснят всички факти и обстоятелст...
Ще има наказателна отговорност спрямо лицата, нарушаващи обществения ред по хулигански подбуди
Те подчертаха съществената роля, която прокуратурите имат в утвърждаване на върховенството на закона
Мрежата има за цел създаването на пряка връзка между ръководителите на прокуратурите на страните чле...
Разговорът с и.ф. главния прокурор бе по инициатива на ръководствата на съсловните организации
Магдалена Лазарова е с 29 години юридически стаж
Ще има съвместни обучения между баварски и български магистрати
Трима топ прокурори от България придружават и.ф. главния прокурор
Изразява тревога от състоянието и функционирането на системата
Предложението е на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов
Установени са нарушения на прокурора Владимир Николов
От началото на годината са регистрирани 1472 пътнотранспортни произшествия, при които 94 души са заг...
Мухсин Шентюрк се срещна и с председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова
Той изпрати напомнително писмо до председателя на 51-о Народно събрание
Обектите се проверяват за спазване на изискванията за пожарна безопасност
Дискутира и борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и корупцията
Според закона сега Борислав Сарафов остава и.ф. главен прокурор за още 6 месеца