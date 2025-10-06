Сарафов предлага нова ера в сътрудничеството между балканските прокуратури

България стана център на балканското прокурорско сътрудничество. В София бе открит Четвъртият форум на главните прокурори на Балканите, на който и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов предложи създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа за комуникация и обмен на опит. Инициативата цели да обедини усилията на държавите от региона в борбата срещу корупцията, трафика на хора, киберпрестъпленията и престъпленията срещу околната среда.

Балканският форум събира в София висшите обвинители на региона

Форумът бе открит от министър-председателя на Република България Росен Желязков. На събитието присъстват главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди, както и делегации на върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора. Сред официалните гости са президентът на Евроджъст Михаел Шмид, генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона и министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Видеоприветствие от Брюксел към участниците отправи еврокомисарят по демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт. Събитието, което за втори път се провежда в София, има за цел да укрепи институционалното партньорство и да очертае конкретни стъпки за по-ефективно регионално взаимодействие.

Снимка: ПРБ

Сарафов: Прокуратурата е гръбнакът на правовата държава

В приветствието си Борислав Сарафов подчерта, че срещата се провежда „в сърцето на Балканите, но и в сърцето на една обединена визия за сътрудничество, законност и институционално партньорство“. Той припомни, че началото на форума е поставено през 2018 г. в турския град Измир, а днес инициативата доказва своята необходимост заради динамиката на глобалните процеси и новите заплахи пред региона.

„Геополитическите предизвикателства и бързото развитие на технологиите правят още по-голяма нуждата от активно взаимодействие между нашите институции“, заяви Сарафов. По думите му прокуратурата във всяка държава е гръбнак на правовата държава, а когато тя е слаба, „престъпността и корупцията стават държавна политика“. Българската прокуратура, добави той, играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазването на обществения интерес.

Киберпрестъпления и корупция – спешни теми за общи действия

В изказването си Сарафов очерта актуалните предизвикателства пред Балканите – трансграничната организирана престъпност, киберпрестъпленията и корупцията. „Организираната престъпност вече няма националност, тя има трансграничен характер“, отбеляза той, като подчерта нуждата от съвместни разследвания и ефективна защита на свидетелите.

Той посочи, че в България през последните две години се наблюдава 300% увеличение на разследваните случаи на киберпрестъпления – включително фишинг кампании, измами с криптовалути и инвестиционни схеми, както и онлайн сексуална експлоатация на непълнолетни.

Снимка: ПРБ

„Прокуратурата активно си партнира с Евроджъст, но е крайно време да създадем балканска мрежа от прокурори, специализирани в събиране на електронни доказателства,“ каза Сарафов. Според него това би позволило обмен на данни и добри практики в реално време.

По отношение на корупцията той изтъкна, че само със силни антикорупционни звена, модерно законодателство и обществена подкрепа може да се покаже, че борбата с корупцията е приоритет, „а не гол политически лозунг“. Българската прокуратура вече е въвела специален електронен регистър на антикорупционните дела, достъпен за институциите и обществото, което осигурява по-добра отчетност и прозрачност.

Идеята за постоянна балканска прокурорска платформа

Най-съществената част от предложението на Борислав Сарафов бе насочена към конкретни стъпки за засилване на регионалното партньорство. Той призова за създаване на Постоянна балканска прокурорска платформа с поне две срещи годишно и технически екип за поддържане на комуникацията. Сред идеите му са още обмен на опит между прокуратурите в чувствителни сфери като корупция, трафик на хора, киберпрестъпления и опазване на околната среда, както и съвместни обучения на прокурори по реалистични казуси.

„Задължителна стъпка е и съвместното изработване на конкретни предложения за осъвременяване и уеднаквяване на законодателството в страните от региона“, подчерта Сарафов. Според него само чрез такива координирани действия може да се осигури сигурност, справедливост и върховенство на правото в „нашия общ дом – Балканите“.

Регионална солидарност и силни институции

В заключителната част на своето слово и.ф. главният прокурор подчерта, че Балканите вече не са символ на напрежение, а на сътрудничество и обща воля за справедливост. „Прокуратурата е сърцето на правовата държава, а ние сме длъжни да го поддържаме здраво, независимо и активно,“ заяви той.

Снимка: ПРБ

Сарафов отдаде специално значение на сътрудничеството между българската и турската прокуратури, което според него има „своето европейско измерение“, особено след присъединяването на България и Румъния към Шенген. Той изрази удовлетворение от присъствието на новия президент на Евроджъст Михаел Шмид и отбеляза, че това показва значимостта на форума като платформа за оперативно взаимодействие между правоприлагащите институции.

„Всички ние, държавните обвинители, сме естествените защитници на обществения интерес. Прокурорът е адвокат на гражданите в защита на обществените права и сигурност,“ каза Сарафов и допълни, че това изисква трайни законови гаранции за независимост на магистратите.

В края на речта си той изрази благодарност към министър-председателя Росен Желязков за подкрепата и присъствието му на форума, подчертавайки, че именно силните власти и независимите институции са гаранция за стабилността и развитието на региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com