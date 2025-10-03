Бащата на Сияна изригна срещу Върховния касационен съд

Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина в тежка катастрофа и се превърна в символ на невинните жертви на войната по пътищата, изрази остро възмущение от решението на Върховния касационен съд (ВКС) да не признава легитимността на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Според Попов този акт създава огромен правен хаос и заплашва да провали знакови дела за тежки престъпления, водени под надзора на прокуратурата.

В емоционален коментар във Фейсбук Николай Попов заявява, че решението на върховните магистрати директно засяга едно от най-наблюдаваните в обществото дела - това за смъртта на Христина и тежкото раняване на Марти.

"С това свое решение ВКС на практика обезсмисли делото за убийството на Христина и за тежката телесна повреда на Марти. Според постановеното, извършителят на престъплението - Никола Бургазлиев - трябва незабавно да бъде освободен и върнат у дома", алармира Попов.

Според него последствията далеч надхвърлят този конкретен казус и поставят под въпрос законността на множество действия, предприети от Борислав Сарафов в качеството му на изпълняващ функциите главен прокурор.

"Решението поставя под въпрос и всички останали дела, по които и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да бъде прехвърлено към Националната следствена служба", предупреждава той.

Попов посочва и друг проблем, който може да възникне - оспорването на дела, възложени за разследване на прокуратура, различна от компетентната по местоизвършване на престъплението.

"Същата съдба могат да имат и делата, възложени на прокуратура, различна от компетентната по местодеяние. Такъв пример е делото за блудство с 4-годишно дете в с. Каблешково, което беше прехвърлено от Бургас във Варна", допълва той.

Реакцията на Николай Попов е провокирана от съобщението на ВКС, че съдът отказва да образува производства по искания на Борислав Сарафов. Върховните съдии се мотивират с промени в Закона за съдебната власт, според които един и същ човек не може да бъде "изпълняващ функциите" за повече от 6 месеца, като този срок за Сарафов е изтекъл на 21 юли.

Коментарът на бащата на Сияна завършва с думите: "Това е капакът на всичко! Коментарите оставям на вас!"

