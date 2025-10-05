Гилдията категорична: Имаме си главен прокурор!

Асоциацията на прокурорите в България категорично застана зад изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. След решението на Върховния касационен съд, че мандатът му е изтекъл, от организацията изразиха ясно становище – прокуратурата има фигура, която изпълнява функциите на главен прокурор, а системата трябва да остане единна и независима.

„Има фигура, която изпълнява функциите на главен прокурор“

„Към настоящия момент има фигура, която изпълнява функциите на главен прокурор“, заяви пред БНР Димитър Костов, член на УС на Асоциацията на прокурорите в България. По думите му органът, който може да определи това, е Висшият съдебен съвет (ВСС).

Костов поясни, че в основата на полемиката стои шестмесечният срок по член 173, алинея 15 от Закона за съдебната власт, но подчерта, че той трябва да се тълкува „в логиката на установения конституционен ред“. „Законът не предвижда автоматично прекратяване на функциите на изпълняващия главен прокурор, когато този срок изтече“, добави той, изтъквайки, че няма институционална криза и че е „опасно това състояние да се нарича така“.

„Съдът и прокуратурата в България не са в институционален сблъсък и не воюват помежду си“, подчерта Костов.

Призив за единство и отговорност на ВСС

Димитър Костов обърна внимание, че политическите коментари около казуса „Сарафов“ отварят поле за спекулации и подкопават доверието в съдебната система. „Подобна среда на правна несигурност и политическо тълкуване е особено рискова, защото подкопава доверието в институциите“, каза той.

Според Асоциацията решението е в това Народното събрание да избере своите представители във Висшия съдебен съвет, за да се финализира съставът на органа, който има правомощие да започне процедурата по избор на нов главен прокурор. „Професионалната квота беше избрана. Новоизбраният ВСС да започне процедурата по избор на нов главен прокурор“, добави Костов.

Срещу натиск и спекулации

Представителят на прокурорската асоциация коментира и твърденията за политически натиск върху прокуратурата, като ги определи като неоснователни. „Не съм чувствал натиск върху себе си. Взимам решенията си единствено по вътрешно убеждение“, каза той.

Костов изрази несъгласие с опитите да се коментират публично съдебни актове и призова всички институции да бъдат оставени да работят спокойно. „От Асоциацията на прокурорите в България призоваваме съда, прокуратурата и разследващите органи да бъдат оставени да работят. Изразявам несъгласието си с медийни изяви, които подронват авторитета на съдебната система.“

Той подчерта, че мерките за неотклонение са публични, но при „знаковите дела“ често се работи с чувствителна информация и следствена тайна, което налага внимание при публичните изяви на институциите.

Подкрепа в момент на напрежение

Позицията на Асоциацията на прокурорите се възприема като ясен знак на институционална стабилност и подкрепа за Борислав Сарафов в момент, в който около прокуратурата се водят политически и правни дебати. С послание за единство и с увереност, че прокуратурата трябва да остане извън политическите конфликти, магистратите заявиха: „Няма криза, има ред и отговорност.“

