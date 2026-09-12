Гилдията категорична: Имаме си главен прокурор!
Системата е стабилна, твърди Асоциацията на прокурорите, и зове за спиране на политическите спекулации
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Системата е стабилна, твърди Асоциацията на прокурорите, и зове за спиране на политическите спекулации
Изтече срокът за предложения кой да оглави КФН, министър Горанов очаква до две седмици номинация за наследник на Костов
Ръководителят на банковия надзор иска предсрочно прекратяване на мандата си
3000 лева ще струват на земеделеца от Сандански Димитър Костов обидните думи и клевети по адрес на лидера на РЗС Яне Янев. Благоевградският окръжен съ...
Парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок и БСП няма да подкрепят кандидатурата на Димитър Костов за вакантното място на ръководител на управ...
Брюксел. Министър-председателят и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов ще разпореди на парламентарната група на партията да не подкрепи Димитър Костов за подуп...
Подуправителят на БНБ Димитър Костов да заеме поста на освободения от длъжност Цветан Гунев, който ръководеше "Банков надзор". Това предлага гуверньор...
Управителят на БНБ Иван Искров е внесъл вчера в Народното събрание предложение за избора на Димитър Костов за подуправител и шеф на управление "Банков...
Имаме 12 оферти за кредитния портфейл, дъщерната банка ще отвори на 12 декември Димитър Костов е член на Управителния съвет на Българската народна ба...
Виена. Възстановяването на еврозоната ще се усети "бързо" в икономиката на България, като стабилните макроикономически политики подпомагат растежа, з...