Всичко за Легитимност

Следете всички новини, анализи и коментари за Легитимност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Правосъдие Политика Бизнес
БНБ: EPIC не е легитимен

БНБ: EPIC не е легитимен

Австрийската компания EPIC не е легитимна и не представлява тримата основни акционери на КТБ. Съобщение с това съдържание разпространи вчера БНБ. ЕPIC...

16 октомври | 20:05
0 коментара
13303