Гилдията категорична: Имаме си главен прокурор!
Системата е стабилна, твърди Асоциацията на прокурорите, и зове за спиране на политическите спекулации
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Системата е стабилна, твърди Асоциацията на прокурорите, и зове за спиране на политическите спекулации
Политическите партии са в много висока степен нелегитимни
Австрийската компания EPIC не е легитимна и не представлява тримата основни акционери на КТБ. Съобщение с това съдържание разпространи вчера БНБ. ЕPIC...
София. "БФС е абсолютно легитимен в момента и никакви решения не могат да бъдат оспорени дори за вбъдеще." Това заяви в обширна декларация Боби Михайл...