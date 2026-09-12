Сарафов задълбочава сътрудничеството с Евроюст по наказателни разследвания
Той и президентът на организацията се обединиха около идеята, че международното сътрудничество е ключът към ефективното правосъдие
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Той и президентът на организацията се обединиха около идеята, че международното сътрудничество е ключът към ефективното правосъдие
Иван Гешев е в Хага за участие в 16-а среща на Консултативния форум на главните прокурори на държавите членки на ЕС
София. Правителството определи заместника на главния прокурор във Върховната административна прокуратура Камен Михов за национален член в Евроюст от Б...