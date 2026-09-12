Заплатите на магистратите. Боян Магдалинчев каза истината
Той бе категоричен - бонуси от 70 000 лв. във ВСС няма
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Той бе категоричен - бонуси от 70 000 лв. във ВСС няма
Съветът увери, че актовете му са напълно законни, а прокуратурата – стабилна и ефективна въпреки политическия натиск
Мария Габриел да каже с какво и как Иван Гешев уронва престижа на съдебната власт
Представляващият Висшия съдебен съвет посочи големи проблеми
Отдавна се говори в нашите среди, че му е предлагано за президент, каза магистратът
Той отбеляза, че съдебната система винаги е подхождала с уважение, сдържаност и толерантност към изпълнителната и законодателната власт
Някои решиха, че могат да им бъдат засегнати финансовите интереси, заяви представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев
Поводът са ескалиращите обществени реакции и натиска върху съдебната власт
Скандалният случай със съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов е от 5 февруари
След 13 май съдебната система ще започне да функционира в пълен обем, съобщи представляващият ВСС
Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев отвърна на поредната политическа изява на Панов
Дисциплинарни производства срещу магистрати имаме много, даже освобождаваме и от длъжност, каза представляващият ВСС Боян Магдалинчев
Работата му се очертава да бъде изключително важна и трудна
Той не вижда никаква заплаха в думите на Иван Гешев към члена на ВСС Атанаска Дишева
Лозан Панов се позволи да се намеси във висящото дело за свободата на Джок Полфрийман
Никога не е имало така организирана кампания срещу определен кандидат за главен прокурор
Надявам се да се появят кандидати за длъжността главен прокурор, които да са професионалисти, каза той
Това е последната консултация по избора на нов главен прокурор
В тефтера имало драсканици, "удрям" и "оправям" били съкращения