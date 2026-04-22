Сарафов подаде оставка. Кърваво писмо

В Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет е депозирана оставката на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Сарафов оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор, след близо три години начело на прокуратурата. Това става ясно от писмо до ВСС, в което той излага мотивите си. Решението идва на фона на продължителни институционални спорове и натиск върху държавното обвинение. Сарафов заявява, че моментът е подходящ за нов етап в развитието на прокуратурата.

„Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България“, пише Сарафов.

Той припомня, че през юни 2023 г. е поел поста „в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции“.

В писмото си Сарафов отчита постигнати резултати в работата на институцията.

„С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни“, посочва той.

По думите му, „с Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние“, като подчертава и „високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори“.

Сарафов обяснява, че решението му не е взето внезапно.

„Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици“, пише той и допълва, че е отложил обявяването му, „за да не допусна допълнителна дестабилизация“ в условията на политическа криза.

В същото време той говори открито за натиск и атаки срещу институцията и срещу него лично.

„За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск“, заявява Сарафов.

Той допълва: „Станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания“, като подчертава, че въпреки това е поставил „над всичко интереса на институцията“.

Според него настоящият момент отваря възможност за нов етап.

„Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост“, посочва той.

Сарафов отправя и призив към съдебната власт.

„Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт“, пише той, като настоява това да стане „при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност“.

В края на писмото си той заявява, че ще продължи професионалния си път в системата.

„Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост“, отбелязва Сарафов.

„За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг“, допълва той.

Писмото завършва с обръщение към колегите му: „Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!“

Мандатът на Сарафов като и.ф. главен прокурор

От юни 2023 г. прокуратурата се ръководи от Борислав Сарафов като временно изпълняващ функцията главен прокурор. Промени в Закона за съдебната власт, приети през януари 2025 г., ограничават възможността за заемане на поста в този режим до 21 юли 2025 г.

След тази дата Борислав Сарафов продължава да изпълнява функциите, след решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според текста Върховният касационен съд е приел това решение за незаконно. Казусът доведе до обществени и институционални реакции, които продължават и към настоящия момент.

Съдебни спорове след 21 юли 2025 г.

След 21 юли 2025 г., когато изтече шестмесечното ограничение в Закона за съдебната власт за временно изпълнение на ръководни функции, продължи спорът дали Борислав Сарафов може да упражнява правомощията на и.ф. главен прокурор.

В началото на октомври Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че Сарафов няма право да иска възобновяване на дела след тази дата. По-късно сходна позиция изрази и Апелативният съд в София.

На 7 януари състав на Апелативния съд във Варна сезира Конституционния съд по въпроса дали след 21 юли 2025 г. Сарафов може да иска възобновяване на дела.

Според прессъобщение на Конституционния съд, девет от дванадесетте съдии са подкрепили искането. Определението е прието с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

Казусът „Осемте джуджета“

Името на Борислав Сарафов беше свързвано с аферата „Осемте джуджета“ чрез свидетелски показания за посещения в едноименния ресторант и за срещи с Петьо Петров. Сарафов отрича твърденията и заявява, че е посещавал мястото по работа, както и че самият той е бил засегнат от случая. По темата са извършвани проверки.

Продължаващ дебат за управлението на прокуратурата

Повече от две години след освобождаването на Иван Гешев, прокуратурата продължава да няма избран титулярен главен прокурор.

Липсата на окончателно решение по процедурата и продължаващото временно управление поддържат обществен и институционален дебат за начина, по който се ръководи държавното обвинение, както и за необходимостта от избор на титуляр на поста.

