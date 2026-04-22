Ултиматум от Прогресивна България. Искат незабавна оставка на Сарафов

Представителят на „Прогресивна България“ Иван Демерджиев отправи остро послание към ръководството на прокуратурата и Висшия съдебен съвет в публикация във Фейсбук. Той настоя за незабавна оставка на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Демерджиев говори за изчерпано търпение и край на досегашния модел. Позицията му е сред най-острите политически реакции по темата в последните дни.

„Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно!“, заявява Демерджиев.

В публикацията си той обвинява както Сарафов, така и Висшия съдебен съвет, че „са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт“. Според него това поведение продължава твърде дълго и води до сериозни щети за институциите.

„Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!“, посочва той.

Демерджиев заявява, че периодът на изчакване и компромиси е приключил и отправя предупреждение за предстоящи действия.

„Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!“, пише той.

В позицията си политикът предупреждава и за отговорност към всички, които подкрепят настоящия модел в прокуратурата.

„Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!“, заявява Демерджиев.

Накрая той отправя директен призив към Сарафов, като подчертава спешността на ситуацията.

„Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!“, завършва публикацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com