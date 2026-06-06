Новият връх на прокуратурата обеща край на зависимостите и повече резултати

Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че прокуратурата трябва да излезе от ролята на институция, обвинявана едновременно, че е „бухалка“ и че пази силните на деня. В първото си телевизионно интервю в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ тя очерта амбиция за повече професионализъм, по-малко публичен шум и решения, основани само на доказателства и закон.

Стефанова постави като приоритет възстановяването на нормалността в прокуратурата, активирането на ключови дела и изясняването на мрежите от зависимости в съдебната система. Тя коментира още искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев, казуса „Баба Алино“, делата около Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров-Еврото, както и проверките срещу магистрати.

Повече работа и по-малко показност

Стефанова подчерта, че шестмесечният срок, в който изпълнява функциите на главен прокурор, не е достатъчен за пълна реформа на системата, но е достатъчен да се покаже воля за промяна. По думите й основната задача е да се възстановят нормалността, професионализмът и диалогът между институциите.

„Като за този период от време моята амбиция е да възстановя нормалността в прокуратурата, професионализма и най-вече диалога между институциите“, заяви Стефанова.

Тя посочи, че вече е провела разговори с вътрешния министър, с министъра на правосъдието, с изпълняващия функциите председател на ДАНС и с директора на Агенция „Митници“. По думите й с вътрешния министър Иван Демерджиев се провеждат ежеседмични срещи. „Когато има добър диалог, и работата върви. Така че това е изключително важно“, каза тя.

Стефанова заяви, че очаква прокурорите и следователите да бъдат активни, но не показно. Според нея обществото трябва да вижда резултатите в съда, а не само пресконференции. „За мен е важно обществото да вижда резултатите, да ги вижда в съда, а да не вижда само пресконференции“, подчерта и.ф. главният прокурор.

„Нито бухалка, нито чадър“

Един от основните акценти в интервюто беше опитът на Стефанова да очертае граница между активната прокуратура и прокуратурата, която действа под обществен или политически натиск. Тя призна, че през последните години държавното обвинение често е било поставяно в ситуация, в която всяко действие или бездействие се тълкува политически.

„Ако действа - бухалка, ако не действа - опъват чадър. Всъщност прокуратурата не е, или по-точно не трябва да бъде, нито едно от двете“, заяви Стефанова.

Според нея прокуратурата не работи по списъци с имена и не трябва да се води от това кой какво казва в телевизионно студио или в социалните мрежи. Решенията трябва да се вземат по доказателства, а не според очакванията на вечерните новини. „Естествено обаче, когато има доказателства, никой не следва да бъде пощаден. Без значение от политическа окраска, без значение от позицията му в обществото“, каза тя.

Стефанова подчерта, че прокурорите трябва да вземат решенията си по закон, по доказателства и по вътрешно убеждение, без да се съобразяват с политически влияния или медийния ефект. „Моят стил на работа е малко по-различен. Не толкова много шум, повече работа, но работа такава, че резултатите да издържат в съда“, заяви тя.

Искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев

Стефанова коментира и задържането в Белград на Стоян Мавродиев. Тя уточни, че досъдебното производство се наблюдава от Софийската градска прокуратура и е свързано с длъжностно присвояване в особено големи размери, което представлява особено тежък случай.

„Досъдебното производство се наблюдава от Софийската градска прокуратура, касае длъжностно присвояване в особено големи размери, което представлява особено тежък случай“, посочи тя.

Документите вече са изпратени във Върховната касационна прокуратура, а искането за екстрадиция трябва да бъде подписано и изпратено към Сърбия в поставения от сръбските власти срок (интервюто е взето преди Стефанова да е изпратила искането за екстрадици, което вече е факт – бел.ред.).

„Очаквам, може би най-късно до края на деня, да подпиша искането за екстрадиция на господин Мавродиев“, каза Стефанова.

Тя уточни, че срокът за реалното екстрадиране зависи от сръбските власти и от позицията на самия Мавродиев. Ако той даде съгласие да бъде екстрадиран, процедурата може да се ускори.

„Баба Алино“ - не само постройки, а действия и бездействия

По казуса с незаконния комплекс край Варна, известен като „Баба Алино“, Стефанова заяви, че обществото с основание пита как нещо с такъв мащаб е останало извън ефективния контрол на институциите. Тя обаче подчерта, че не става дума само за незаконни постройки, а за по-широк комплекс от действия и бездействия.

„Това е един голям комплекс от действия и бездействия. Искам да обърна внимание тук, че много институции дължат редица отговори и това не е само прокуратурата“, каза тя.

Стефанова посочи, че още през 2024 г. Окръжната прокуратура във Варна е изпратила постановление до кмета на район „Приморски“ с указания за действия по компетентност във връзка с установено незаконно строителство. Документът е бил получен в общината с обратна разписка. „Защо обаче и дали са предприемани действия, както видяхме от постройките, очевидно не. Но пак да не предрешаваме казуса“, заяви тя.

И.ф. главният прокурор каза, че ако бъдат потвърдени данни за организирана престъпна дейност, пране на пари или бездействия на длъжностни лица, очаква решителни действия от наблюдаващите прокурори. „Ако се събират доказателства, никой няма да бъде пощаден. Без значение от окраската“, подчерта Стефанова.

Нотариуса, Петьо Еврото и мрежите за влияние

Една от най-острите части на интервюто беше посветена на мрежите около Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров-Еврото. Стефанова заяви, че тези зависимости са нанесли сериозни щети на съдебната система и най-вече на прокуратурата, защото са подкопали доверието. „Тези две наистина т.нар. мрежи за влияние нанесоха най-сериозните щети върху съдебната система и, бих казала, дори върху прокуратурата най-вече“, каза тя.

Според нея е необяснимо имена, които се съдържат в материали по делата, да бъдат пренебрегвани от институциите. „Аз не мога да си обясня как може да се сочат имена, те да са в кориците по делото, институциите да се правят, че не ги виждат. За мен това не е обяснимо“, заяви Стефанова.

Тя съобщи, че са активирани действията по делото за изнудване срещу Петьо Петров-Еврото, което е висящо в Софийската градска прокуратура, както и по досъдебното производство за групата за имотни измами на Мартин Божанов-Нотариуса. СГП и ГДБОП вече работят активно по тези направления.

„Моят стремеж е да се изяснят абсолютно всички зависимости, мрежите от зависимости. Те са изключително важни. Една система се чисти, когато няма зависимости“, каза тя.

Казусът с Теодора Георгиева и връзката с европрокуратурата

Стефанова коментира и случая с отстранения български европрокурор Теодора Георгиева. Тя потвърди, че към момента няма обвинение, но се работи по казуса и се води кореспонденция с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

„Обвинение наистина няма. Но тук е важно да се посочи, че обвиненията не могат да следват някакви обществени очаквания или пък медиен натиск“, заяви тя.

Изискват се документи и се предприемат необходимите действия за изясняване на фактическата обстановка. Решението дали да има обвинение ще бъде на наблюдаващите прокурори от Софийската градска прокуратура.

„Каквото и решение да бъде взето, обществеността ще бъде уведомена, защото наистина казусът е много важен - по имиджа и на европейската институция, на европейската прокуратура, и въобще на съдебната система“, каза Стефанова.

Проверки срещу магистрати и най-тежко дисциплинарно наказание

И.ф. главният прокурор коментира и проверката по случая с прокурор Бисер Михайлов, баща на пернишкия рецидивист Васил Михайлов. Тя заяви, че Върховната касационна прокуратура се е самосезирала след интервю на вътрешния министър Иван Демерджиев и е започнала проверка.

Стефанова направи разграничение между наказателна и дисциплинарна отговорност, като посочи, че законът не винаги съвпада с морала. Според нея, ако се потвърди, че магистрат е използвал позицията си, за да подпомага собствения си син, това би било несъвместимо с доверието към съдебната система.

„Ако се установи и се потвърдят тези данни, и се окаже, че той е използвал позицията си, за да подпомага било той собствения си син, бъдете сигурни, че ще се възползвам от правомощията си по Закона за съдебната власт и бих поискала дори най-тежкото дисциплинарно наказание“, заяви Стефанова.

Тя коментира и сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив, като заяви, че твърденията са изключително сериозни и се проверяват от Софийската градска прокуратура и Инспектората на Върховната касационна прокуратура. „Ако се потвърдят те, пак говорим за дисциплинарната отговорност в момента, най-малкото, което бих очаквала, е колегата да си подаде оставката“, каза тя.

Разследването „Петрохан“ чака ключови експертизи

Стефанова говори и за казуса „Петрохан“, който определи като безпрецедентен. Разследването е обхванало стотици служители, вещи лица и множество експертизи. Към момента няма промяна във фактическата обстановка, която вече е била представяна публично, но се чакат няколко ключови заключения.

„Нашият стремеж, нашата амбиция, говоря като прокуратура и на мен като временно изпълняващ функциите главен прокурор, са да изясним всичко докрай, т.е. да не остане нищо, което да не е изяснено“, каза тя.

Според Стефанова комплексните експертизи трябва да дадат отговор за механизма на уврежданията и за причините, довели до случая. „За мен е важно да разкрием всичко и да дадем реалната картина, това, което наистина се случило, а не удобната картина“, заяви тя.

Край на дългата временност във ВСС и прокуратурата

В края на интервюто Стефанова коментира и необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет и редовен главен прокурор. Тя отказа да оценява решенията на своя предшественик Борислав Сарафов, но подчерта, че продължителната временност не е полезна за съдебната система. „Съдебната система и в частност и прокуратурата нито има нужда, нито ще постигне някакви резултати в този продължителен период на временност“, заяви Стефанова.

Прокуратурата има нужда от легитимност, устойчив модел на управление и предвидимост. Тя подкрепи стремежа да се прекъсне периодът на институционално безвремие, но подчерта, че не е важна само бързината, а и реалният дебат. „За мен не е толкова важна бързината, въпреки че я адмирирам. По-важно е да има реален дебат“, каза и.ф. главният прокурор.

Стефанова заяви, че не възприема работата си като част от кръгове или вътрешни групи и че за шест месеца не може да се реформира цяла система, но може да се покаже дали има воля за промяна. „Важно за прокуратурата е тя да покаже, че работи ефективно, честно и професионално“, подчерта Ваня Стефанова.

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