6 гласа решиха избора за шеф на Националното следствие

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба. Той получи шест гласа „за“ и два „против“, а кандидатурата на Ясен Тодоров беше подкрепена от двама членове на колегията.

Маринов поема поста след оставката на Борислав Сарафов, като решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Преди седмица Прокурорската колегия реши да попита всички следователи в НСлС дали са съгласни временно да оглавят службата. Положителен отговор дадоха петима - бившият член на ВСС Ясен Тодоров, говорителят на НСлС Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Кандидатурите на последните трима не бяха подложени на гласуване.

Преди избора колегията прекрати процедурата за назначаване на титулярен директор на Националната следствена служба, тъй като в определения срок не бяха внесени предложения. Част от членовете на ВСС определиха ситуацията като безпрецедентна, след като изпълняващият функциите главен прокурор не предложи кандидат, а нито един от действащите заместник-директори не пожела да заеме временно поста.

Опитът срещу старшинството

По време на дебата Йордан Стоев обяви, че ще подкрепи Ясен Тодоров заради по-големия му административен опит. Тодоров е бивш член на ВСС и беше сред петимата следователи, дали предварително съгласие да поемат ръководството.

Гергана Мутафова заяви, че е проучила кандидатите и не е открила обществено известна информация за Маринов, която да я притеснява. Тя посочи, че при липса на конкретни правила трябва да бъде приложен критерият „старшинство“.

Същата позиция защитиха Калин Чапкънова, Евгени Петров и Стефан Петров. Според тях административният опит може да бъде отчетен, но остава вторичен спрямо старшинството - подход, който вече беше използван и при избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор.

Шест гласа решиха избора

При гласуването Ясен Тодоров получи две гласа в подкрепа и шест против. След това Мариан Маринов беше избран с шест гласа „за“ и два „против“.

Маринов е говорител на Националната следствена служба и ръководи отдел „Криминален“. Той ще управлява институцията временно, докато бъде открита и приключена нова процедура за избор на титулярен директор.

Изборът с критерий „старшинство“ позволи на ВСС да запълни овакантения ръководен пост, но показа и липсата на предварително установени ясни правила за подобна извънредна ситуация. Сега основната задача пред временното ръководство е да гарантира нормалната работа на НСлС до избора на титуляр.

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