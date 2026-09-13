Христо Янев е на дузпата. Кой чака да го смени
Всичко зависи от днешното дерби със Славия
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Всичко зависи от днешното дерби със Славия
Правосъдният министър предупреди, че ако казусът не бъде разгледан, това ще означава неизпълнение на закона
ВМърна се ксам стара професия
Има ли сериозна разлика при смяната на името
Красивата синоптичката е с нова изгора
В днешния ден за размисъл предизборната агитация е забранена
Положи клетва като народен представител
"Не бих казал, че когато сменяме един ръководител, слагаме удобен такъв", коментира той
По сигнала, който постъпи в МВР, е извършена проверка. Изложеното не се потвърди
Какво става
Какво съобщи самата тя
Каква е досадната грешка
Политикът очаква две, максимум три промени в кабинета
Министърът коментира и безплатното обучение за студенти
Италианският дизайнер Сабато де Сарно беше назначен за творчески директор на "Гучи"
Борисов е твърдо решен да демонстрира силата на партията си в столицата
Не приема оценката „хаос и разруха“ за предишното ръководство на МВР
Корупцията е проблем № 1, каза премиерът
Към момента в централната банка няма ново искане за одобрение
Задочен спор между президента Румен Радев и бившия премиер