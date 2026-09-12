Невиждана реформа в Унгария попари Орбан
Той няма на може отново да се кандидатира отново за поста министър-председател
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Той няма на може отново да се кандидатира отново за поста министър-председател
До края на седмицата стават ясни всички депутати и първото заседание
Михаил Константинов каза ще се изправи ли БСП
По предложение на "Възраждане" броят на секциите в страни извън ЕС се орязан на 20
Основно се вземат гласове от моята партия. В момента се сваля прагът незаконно, за да влезе в НС една партия, възмути се Пеевски
Това може да стане и без избор на председател
Борисов поиска четворна коалиция, получи тройна сглобка
Резултатът на "Величие" не е задължително да се подобри, може и да се влоши
Партията на Ивелин Михайлов остана на една хилядна под прага с 3.999%
46 депутати от София ще има в 51-ото Народно събрание
Има още време, докато се дадат крайните оценки, каза президентът
ЦИК разпредели мандатите
До 14.00 ч. днес всички кандидати, които са участвали и в двата избора трябва да декларират, че се отказват или приемат да станат евродепутати
9 април е крайната дата за приключване на даването и връщането на мандатите от президента
Изборите за общински съветници и за кметове е на 29 октомври
Една трета от висшите ни училища пред избор за ръководство наесен
Кабинет на компромиса
Според проф. Маринов най-голям шанс би имало правителство от програмен характер
Всеки глас е важен. Броят на мандатите се смята по формула
Шест са политическите формации, които ще заемат местата си в пленарната зала