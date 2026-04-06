Американско списание за луксозен живот направи голям комплимент на София

Дизайнерски бутици, авангардни ресторанти и стилни места за настаняване – българската столица има с какво да се похвали. Това се казва във водещата статия на престижното американско списание за луксозен начин на живот „Еlite Traveler“. Ето какво още се казва в материала:

Изглежда донякъде несправедливо, че София едва сега започва да привлича по-широко внимание и то по причини, които са полезни, но не особено вълнуващи. През изминалата година България най-сетне се присъедини към Шенгенското пространство, което значително улесни включването на страната в по-широки европейски маршрути. От януари страната въведе и еврото, което допълнително опростява пътуванията.

Истинската стойност на столицата обаче се разкрива едва на място. С повече от 7000 години история, София е един от най-древните непрекъснато обитавани градове в света. Разходката започва от внушителния Александър Невски с неговите златни куполи и продължава през калдъръмени улици с елегантни стари европейски къщи, покрай римски руини, османски джамии и масивни сгради от комунистическата епоха. Липсват безличните модерни небостъргачи, а силуетът на града е допълнен от близката Витоша, предпочитано място за разходки и колоездене през лятото и за ски през зимата.

София развива динамична общност от творци и предприемачи, чиито проекти придават нов облик на града. Големите луксозни хотелски вериги все още не са се наложили тук, но това отваря пространство за по-интересни концепции.

Градът предлага разнообразие от места за непринудени, но креативни кулинарни изживявания. Нарастващото усещане за стил и инвестиции в града се усеща и в търговските пространства. Най-интересните открития се крият по артистичната улица „Шишман“, където се намират независими бижутерийни ателиета, галерии и концептуални магазини.

За по-дълбоко разбиране на културата и историята на страната, София предлага богата музейна сцена. Национален исторически музей, разположен в бивша резиденция на комунистически лидер, съхранява стотици хиляди експонати. В сградата на бившия царски дворец се намира Национална художествена галерия, където са представени произведения от различни епохи и култури, както и изненадващи временни изложби.

Сред тях се открояват и експозиции на международни творци като Джесика Ланг, чиято ретроспектива е посветена не на актьорската ѝ кариера, а на фотографията. Подобни срещи между световната сцена и българската култура може да изглеждат неочаквани, но напълно съответстват на отворения дух и живото творческо въображение на София.

