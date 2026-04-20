Изненада! Германия готви военноморска мисия в Ормузкия проток

Германия изготвя планове за възможно разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток на фона на нарастващото напрежение в региона. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус, като подчерта, че подготовката вече е започнала.

По думите му се разглеждат различни сценарии, включително възможни партньорства и структура на бъдеща операция. Въпреки това той уточни, че процесът е все още в ранен етап.

Писториус обясни, че евентуално разполагане на сили ще бъде възможно само при наличие на трайно примирие, ясна правна рамка и одобрение от германския Бундестаг. Той подчерта, че към момента тези условия не са изпълнени и Германия остава далеч от конкретни действия.

Министърът акцентира върху способностите на германските военноморски сили, особено в разминирането, като отбеляза, че страната има водеща роля в НАТО в тази област. Той заяви, че евентуалното участие няма да бъде символично, а ще има за цел да гарантира сигурността на корабоплаването.

По думите му Германия не участва пряко във военния конфликт, но е засегната от неговите последствия, особено по отношение на глобалните търговски маршрути. Той предупреди, че подобна мисия би изисквала пренасочване на ресурси и преразглеждане на други приоритети.

Писториус определи ситуацията в Ормузкия проток като непредсказуема, като посочи, че има данни за над 20 атаки срещу търговски кораби. Според него сигурността в региона трудно може да бъде гарантирана без участието на САЩ, които разполагат с ключова информация и военен капацитет.

Той допълни, че липсата на американско участие би била както военна грешка, така и политически сигнал с негативни последствия.

