Голям страх тресе германците заради изкуствения интелект

Германците се притесняват да не загубят работата си заради развитието на изкуствения интелект.

Една трета от тях изпитват този страх, показва проучване, изготвено по поръчка на ДПА и цитирано от германската новинарска агенция.

Проучването, направено от социологическата агенция "ЮГав", отчита, че 34 процента от анкетираните са загрижени за своя трудов статус заради изкуствения интелект, докато 62 процента отговарят, че не са.

В представителното допитване, проведено в средата на август, са участвали 2175 души.

Въпреки, че не се наблюдават значителни разлики между привържениците на различни политически партии в страната, работещите, живеещи в градски райони и тези с ниско ниво на образование са

по-склонни да се притесняват, че могат да бъдат заменени от изкуствен интелект в бъдеще.

Според проучване, публикувано от германския икономически институт "Ифо" (Ifo) през юни, около 27 процента от компаниите в Германия допускат, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места през следващите пет години. Около 5 процента от компаниите

предвиждат създаване на допълнителни работни места в резултат на изкуствения интелект,

докато две трети не очакват промяна.

Откакто американската компания "ОупънЕйАй" (OpenAI) пусна първия си голям езиков модел, "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) през ноември 2022 г., разработването на модели изкуствен интелект постигна голям напредък. Вълната на модели изкуствен интелект, които оттогава се разработват от различни компании, се подобриха по отношение на логиката, ефективността, мащабите и едновременната обработка на текст, изображения, аудио, видео и други формати.

В Европа най-вече въпросите, свързани със сигурността и защитата на данните, заемат централна място, отбелязва агенцията.

