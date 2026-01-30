Турски министър обяви голяма цел за туризма през 2026 г.

Министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой обяви данните за четвъртото тримесечие на 2025 г. и целите в туризма за 2026 г. на пресконференция, проведена в Културния център „Ататюрк“ (АКМ), пише Анадолската агенция.

Министър Ерсой заяви, че в период на глобална икономическа и политическа несигурност, Турция, под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган, решително продължава по пътя си.

Обръщайки внимание на факта, че балансът може да се промени дори в рамките на 24 часа, Ерсой заяви, че Турция вече е придобила силен рефлекс и значителен опит в управлението на кризи.

Министър Ерсой отбеляза, че според данни на Световната организация по туризъм към ООН, Турция се е издигнала от осмо място през 2017 г. до четвърто място през 2024 г. сред страните, привличащи най-много туристи в света, и предостави следната информация:

„Преместихме се от 15-то място в класацията по приходи от туризъм през 2017 г. на 7-мо място през 2024 г. Този успех за пореден път демонстрира, че Турция е глобален играч в туризма. Когато встъпихме в длъжност, препланирахме визията за турския туризъм, като взехме предвид богатия потенциал на страната ни. В допълнение към морския и пясъчен туризъм, ние се диверсифицирахме в културен и религиозен туризъм, природен и екотуризъм, археологически туризъм, зимен туризъм, здравен и термален туризъм, гастрономически туризъм, конгресен, панаирен и събитиен туризъм, както и круизен туризъм.“

„Един единствен епизод от поредицата „Истанбулска история“ е гледан 32 милиона пъти.“

Министър Ерсой заяви, че визията „Наследство за бъдещето“ и практиките на „Нощния музей“ са сред постиженията, които само няколко избрани страни в света са успели да постигнат, като подчерта, че Турция се е превърнала в един от най-успешните примери в тази област.

Ерсой също отбеляза, че моделът на „мини-сериала“, използван в промоционалната стратегия, е постигнал голям успех в световен мащаб, казвайки: „Един единствен епизод от поредицата „История от Истанбул“ достигна 32 милиона гледания. Най-малко гледаният ни епизод получи 10 милиона гледания. Той ще получи поне 2-3 пъти повече гледания през цялата година. Когато поставим летвата високо за успех, както виждате, дори висока цифра като 10 милиона започна да ни се струва недостатъчна. Туризмът вече е далеч отвъд простото посещение и виждане на нови места по света. Адаптирахме и продължаваме да адаптираме турския туризъм към променящите се параметри в света. Този процес не е статичен, а динамичен. Моят екип и аз динамично планираме и управляваме този процес.“

Ерсой заяви, че успехът, постигнат в туризма, се дължи на големи усилия и интензивна екипна работа, и благодари на всички - от представители на сектора до туроператори, екскурзоводи и хотелски персонал.

Мехмет Нури Ерсой подчерта, че Турция е достигнала рекордни приходи от туризъм от над 50 милиарда долара през първите 9 месеца на 2025 г., казвайки: „През 2024 г. достигнахме 62 270 000 посетители. Завършихме 2025 г. с 63 941 000 посетители. Това представлява увеличение с 2,7% в сравнение с миналата година и увеличение с 68% в сравнение с 2017 г. Поради геополитическото си местоположение Турция се е сблъсквала с кризи в миналото, сблъсква се с кризи днес и за съжаление ще се сблъска с кризи в бъдеще. Поради тази причина променихме стратегията си с визията, която си поставихме през 2018 г.“

„Качеството ще стане толкова важно, колкото и количеството“

Позовавайки се на факта, че туризмът преди е бил фокусиран главно върху морето, пясъка и слънцето, Ерсой отбеляза следното:

„Както можете да видите от уебсайта GoTurkiye, Турция навлезе в туристическия сектор с повече от 60 продукта. Вторият важен въпрос е диверсификацията на пазарите. Докато преди приемахме посетители само от определени дестинации, сега направихме голяма стратегическа промяна. С Turkish Airlines и другите ни превозвачи всяка точка, всяка дестинация, където се вее червеният флаг, сега е целева дестинация за нас. Директни полети се осигуряват до 330 точки. Друг важен момент е промоцията. С Агенцията за развитие на туризма внедрихме много интензивни, ефективни и успешни промоционални стратегии в близо 200 държави. Отсега нататък качеството ще стане толкова важно, колкото и количеството.“

Министър Ерсой отбеляза, че за 2025 г. са получени много голям брой ранни резервации, добавяйки, че поради глобалното затопляне се наблюдават сезонни промени, сезонът започва и свършва късно и че отсега нататък стратегиите трябва да се адаптират съответно.

Ерсой, посочвайки и дестинациите, от които страната идва, каза: „Русия е на първо място с 6,9 милиона посетители. Германия е на второ място с 6 милиона 750 хиляди посетители, а Обединеното кралство е на трето място с 4 милиона 270 хиляди посетители. Когато погледнем средната продължителност на престоя, тя е успоредна с миналата година. Миналата година средната продължителност на престоя беше 10,7 (2024 г.). Тази година (2025 г.) тя също е 10,7. Това ще намалее леко през следващите години. Ще намалее през следващите години поради средното разнообразие на продуктите. Така че това е здравословно нещо. Не е нездравословно. Всъщност показва, че сме на прав път.“

„Приключихме годината с 65,23 милиарда долара“

Мехмет Нури Ерсой също посочи значението на приходите на глава от населението на нощ, казвайки: „Имаме данни за чуждестранни посетители и граждани, пребиваващи в чужбина. В края на 2017 г. достигнахме 82,8 долара. Миналата година достигна 108,4 долара. Тази година затворихме на 114 долара. В сравнение с миналата година има 5,2% увеличение на приходите на глава от населението на нощ. В сравнение с 2017 г. има 38% увеличение.“

Ерсой добави, че се очаква приходите от туризъм да бъдат 61,1 милиарда долара през 2024 г., казвайки: „Приключихме тази година с 65,23 милиарда долара. Това съответства на 6,8% увеличение в сравнение с 2024 г. и 109% увеличение в сравнение с 2017 г.“

Министър Ерсой заяви: „Нашата страна успя да приключи 2025 г. с нови рекорди в туризма. Въпреки бурните времена, в които се намира, тя приключи годината с 64 милиона посетители и 65,2 милиарда долара приходи от туризъм. Какво предвиждаме за 2026 г.? Както е посочено в средносрочната програма, нашата цел за 2026 г. е 68 милиарда долара. Тук бих искал да насоча вниманието към някои пазари по-специално. В Северна и Южна Америка, Канада и САЩ; в Европа, Ирландия, Испания и Италия; в Близка Азия, Руската федерация; и в Далечния изток, Япония, Южна Корея и Китай ще бъдат пазарите, където очакваме двуцифрен растеж. Особено предвиждаме рекорден растеж на китайския пазар тази година. В този контекст започнахме интензивни промоционални дейности на тези пазари заедно с нашата Агенция за развитие на туризма.“

