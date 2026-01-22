Топ турски дизайнер с уникално шоу в София

Перли, дантели, изщяност. Това беше част от представянето на специална колекция на топ турският дизайнер Йозлем Сюер в София.

Това се случи под домакинството на посланика на Република Турция в София Мехмет Саит Уяник и неговата съпруга Еда Ерсек Уяник, на 22 януари 2026 г. в историческата резиденция на Посолството на Република Турция в София.

Събитието, което чрез модата направи видима общата памет, изграждана с години между Истанбул и София, беше проследено от 30 посланици, главния съветник по културата на президента на Република България, множество народни представители и висши държавни служители, както и представители на бизнес средите, модата и медиите.

В откриващото си слово Н. Пр. посланик Мехмет Саит Уяник подчерта, че това е първото културно събитие, на което те са домакини през новата година, като отбеляза:

„Това бележи смислено и вдъхновяващо начало на нашите културни инициативи.“

Модният дизайнер Йозлем Сюер представи специалната си колекция на тема „Истанбул – София“, с която пренесе на софийската сцена историята на приятелство, започнало в детството, на пътища, разделени от миграцията, и на едно повторно събиране, осъществено години по-късно. Колекцията е посветена на дядото на дизайнерката, преживял тази раздяла, превръщайки личния спомен в споделен разказ.

Посланик Уяник акцентира и върху международния опит на Сюер, като заяви:

„След повече от четиридесет впечатляващи дефилета и пърформанси в световни модни столици като Париж, Милано, Токио, Ню Йорк и Берлин, днес г-жа Сюер Алп е с нас, за да представи колекция, отразяваща общите ценности и близкия дух на два значими града – Истанбул и София.“

След дефилето Йозлем Сюер обобщи духа на колекцията със следните думи:

„Колекцията ‘Истанбул – София’ разказва не само историята на два града, но и на паметта, раздялата и повторното събиране. В тази колекция исках да срещна лична семейна история с общото усещане на две култури върху една и съща естетическа основа. За мен беше изключително ценно, докато преосмислях следите на миналото чрез езика на настоящето, да покажа, че неподвластната на времето елегантност е възможна.“

Подчертавайки значението, което модата носи, посланик Уяник заяви:

„Модата не е просто начин на обличане. Тя е силен израз на културното наследство, креативността и диалога.“

Той отбеляза, че всяка представена визия разказва история, която свързва Турция и България, миналото и бъдещето, приятелството и модата, и изрази благодарност към Йозлем Сюер Алп и нейния екип за приноса им към реализирането на това изключително събитие.

Колекцията, вдъхновена от мозайката на двете култури, обедини периодни препратки с неподвластна на времето естетика. Разказът се разви чрез текстурата на материалите, езика на силуетите и силната интуиция в детайлите, а цветовата палитра в екрю и черно предложи изтънчен преход – от перлено и айвъри до матови и гланцови нюанси на черното.

Дантели, коприни, панделки, тафти и кадифе определиха извънвременната атмосфера на колекцията; ампирни форми, garçonne (флапър) дължини, диагонални кройки, A-line силуети и корсети се срещнаха с ново поколение форми на якета. Рединготи, двуредни сака с мона яка и бомбър якета създадоха съвременен баланс с традиционни акценти.

Панделки, ресни, чокъри с естествени перли и воалетни дантели, частично покриващи лицето, чрез многопластов стайлинг събраха миналото и бъдещето на една сцена. Изчистените кокове с фини панделки предложиха артистична простота, а балансът между топли и студени бази върху чиста грим основа допълни изтънчения дух на колекцията. Обувките с плетена кошнична структура също бяха сред силните детайли, пренасящи духа на епохата в съвремието.

Разказът, започнал с дантели и коприни, еволюира към „тиха, но категорична“ елегантност чрез ново поколение материи. Колекцията, движеща се по тънката граница между sophisticated daily couture и prêt-à-couture, демонстрира сдържана, но силна, семпла, но уверена позиция. С напредването на силуетите линията се изчисти, текстурите се наситиха, а същата премерена елегантност се превърна в покана към вечерния дрескод на събитието.

По думите на посланик Уяник:

„Днес заедно изграждаме мост на елегантност, вдъхновение и майсторство между нашите градове. Този мост се оформя не само чрез модата, но и чрез магията, скрита в най-фините детайли.“

Колекцията „Истанбул – София“ се срещна с публиката в София като манифест на неподвластна на времето елегантност – далеч от шума на тенденциите, възстановяваща културните връзки чрез естетичен език и докосваща паметта.

Спонсори на събитието бяха: D Bank, Klas Gıda, Trendyol, Turkish Airlines, Medical Karaci и Sabit Akkaya.

