Тези неща ще поскъпнат заради войната

Цените на бензина в САЩ достигнаха средно 3,70 долара за галон вчера, според AAA, което е увеличение с 24% от началото на войната в Иран на 28 февруари. Министърът на енергетиката Крис Райт призна икономическите последици от конфликта, но заяви, че е по-добре да се изтърпи „краткосрочната болка“ от „да имаш Иран, въоръжен с ядрено оръжие“, предава CNN.

Но дори и войната да приключи днес, може да отнеме от 1 до 3 месеца, за да заработи отново Ормузкият проток, през който преминава 20% от световния петрол, според Хомаюн Фалакшахи, водещ анализатор на суровия петрол в Kpler. Ще е необходимо време, за да се освободят стотиците кораби, чакащи за безопасно преминаване, и за големите производители на петрол да поправят повредените съоръжения, да увеличат производството и да започнат да движат петрола. Продължителността на войната е това, което наистина има значение, съобщи Дейвид Голдман от CNN в петък : колкото по-дълга е войната, толкова по-високи са цените.

Други начини, по които войната в Иран може да се отрази на портфейлите на потребителите:

Самолетни билети: С покачването на цените на петрола, цените на горивото за авиокомпаниите също ще се повишат – което означава, че клиентите може да се наложи да понесат по-високи цени на билетите. Главният изпълнителен директор на United Airlines Скот Кърби предположи миналата седмица, че въздействието на по-високите цени на самолетното гориво върху билетите „вероятно ще започне бързо“. Експерти по пътувания казаха пред CNN Travel, че клиентите трябва да резервират пътуванията си, когато е възможно, и да избягват основната икономична класа във времена на несигурност, тъй като тя има повече ограничения за възстановяване на суми и презаписване.

Хранителни стоки: Хранителните магазини – по-специално щандовете за плодове и зеленчуци, месо и млечни продукти – са едни от първите места, където потребителите ще усетят ефекта от по-високите цени на горивата, съобщи CNN миналата седмица. С покачването на цените на петрола, разходите за транспорт на стоки се увеличиха и е на път да продължат да се покачват, колкото по-дълго продължава войната. Колкото по-нестабилен е даден артикул, толкова по-малко компании могат да го складират – и толкова по-уязвим е той към повишаване на цените.

Жилищно строителство: Лихвените проценти по ипотеките в САЩ падаха постоянно през последните девет месеца, с голяма подкрепа от трите намаления на лихвените проценти от Федералния резерв миналата година. Но инвеститорите сега изискват по-висока доходност по държавните облигации поради опасения от икономически щети от войната. Лихвените проценти по ипотеките, тясно свързани с бенчмарк доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ, също се повишиха преди няколко седмици, отново над 6%.

