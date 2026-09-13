Шарлот или Лилибет? Коя ще носи тиарата на Даяна
След смъртта й бижуто рядко е виждано публично и до днес се съхранява стриктно
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След смъртта й бижуто рядко е виждано публично и до днес се съхранява стриктно
В колекцията на Нейно Величество има много корони и диадеми
Зашеметяващи тиари, редки големи скъпоценни камъни и хиляди по-големи и по-малки диаманти се пазят в държавните колекции на европейските монархии. От...