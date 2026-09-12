Защо крал Чарлз има два рождени дни?
На 13 юни празнува втория с парада „Trooping the Colour“
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На 13 юни празнува втория с парада „Trooping the Colour“
Въоръжените сили на Великобритания през 2016 ще се започнат подготовката на жени за служба в частите, които изпълняват най-трудните боеви задачи. Това...
Лондон. "Британската армия съставя планове за евенутални действия срещу Сирия". Това съобщи говорител на кабинета, но уточни, че все още няма окончате...
Лондон. През 2012 година повече британски войници и ветерани са сложили сами край на живота си от загиналите във войната срещу талибаните в Афганистан...