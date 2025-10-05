Изловиха контрабанда на древни монети и антики в турски тир
Според метала се разделят на сребърни, бронзови и оловни
Голямото изнасяне за празниците предизвика километрични задръствания
Километрично задръстване
Невиждана тапа! 4 километра се изминават за 40 минути
Проблеми с трафика до края на седмицата
В Мюнхен и Мадрид се пътува много по-лесно
По първоначална информация ремарке е запречило пътното платно
За движението на автобуси и леки автомобили няма ограничения и трафикът в двете посоки е нормален
Пътуващите в района трябва да карат внимателно заради влошената метеорологична обстановка
Скоростта по магистралите у нас ще бъде максимум 130 км/ч, а тол камерите ще засичат средна скорост...
Автомобилите се движат изключително бавно
На границата с Гърция трафикът е нормален на всички ГКПП
Над 300 камери и 700 патрули на "Пътна полиция" ще следят за проблеми
Очаква се засилен трафик към Гърция трите почивни дни за Съединението
Срамът е за сметка на държавата,твърдят родни автопревозвачи
Тийнейджърът паднал от тротинетката на 27 август около 20:40 часа вечерта
Движението при 160-тия км на скоростния път се осъществява в аварийната лента
От полицията препоръчват използването на алтернативни пунктове
Това се налага след извършен анализ, при който са установени пукнатини и наклон към платното
Всички товарни автомобили „не са помръднали часове наред”