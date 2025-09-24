Шофьорите бесни. Истински ад на "Тракия"

Парализирано движение и хиляди блокирани в задръсване.

Втори ден е кошмарен трафикът по АМ „Тракия“ заради ремонтите, които след празниците Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира.

Както вече съобщихме, стартира реконструкция на 9-километров участък между 24-и и 33-и км в платното за Бургас, пише "Флагман".

Тапата в посока Бургас започва от 15 км и се отпушва чак след 37 км. За 50 минути едва успяхме да изминем 10 км, съобщава Димитър Киряков. Задръстване има и в другата посока – към София – там положението също е сериозно, към 15 км – от 330 до 315 км.

Ремонти се извършват и в районите на Пазарджик и Сливен.

