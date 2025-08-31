Пълна блокада на движението в Южното Черноморие (Снимки)

Пълна тапа на Южното Черноморие с автомобили.

Хиляди се опитват едновременно да напуснат Бургаска област, а резултатът е един: тотален транспортен ад, пише Флагман бг

От часове насам движението е почти парализирано. Огромни тапи се извиват на всички входове и изходи на курортите по южното крайбрежие.

Будни граждани алармираха, че разстоянието от Созопол до Черноморец им е отнело над час и половина – по принцип път, който се минава за не повече от 10 минути.

Не по-добра е ситуацията и в самия Бургас. В момента всички основни булеварди в града са блокирани. Ветрен е запушен, движението от Камено и Айтос почти спря, а колони от автомобили прииждат откъм АМ „Тракия“, които не могат да влязат в града.

Допълнителен хаос създаде и първият етап от Международната колоездачна обиколка на България, който премина през Приморско, Бургас, Горно Езерово, Братово, Трояново, Айтос и отново се завърна в морския град.

За да се осигури безопасността на състезателите, десетки ключови пътни артерии бяха временно затворени, включително бул. "Захари Стоянов", бул. "Стефан Стамболов", бул. "Сан Стефано", бул. "Христо Ботев", бул. "Иван Вазов" и ул. "Александровска".

Всичко това се случва на фона на традиционното голямо изнасяне в края на август, когато хиляди семейства тръгват едновременно към вътрешността на страната.

В съчетание с летните жеги, липсата на обходни маршрути и непредвидените събития, картината е ясна – нерви, клаксони и автомобили, пълзящи със скорост на охлюв.

Още сутринта бе препоръчано на всички, които смятат да пътуват днес, да тръгнат преди 10:00 часа или след 20:00 часа. Мнозина се възползваха и успяха да се измъкнат навреме. Онези, които се забавиха, сега стоят в капан.

Всички, които планират пътуване в следващите 2-3 часа, да го отложат. В противен случай ги очаква дълъг и изтощителен престой в трафика.

