Абсурдът продължава. Нов кошмар на "Хемус"

АПИ съобщиха, че ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус" между 23-и и 30-и км продължава

Снимка: Фото: Фокус
30 окт 25 | 20:35
Фатме Мустафова

Истински кошмар на АМ "Хемус" в посока столицата.

"Пълен застой". Това казват потърпевшите, които са блокирани в задръстването. Те споделят още, че не се движат от поне един час.

Вчера от АПИ съобщиха, че ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус" между 23-и и 30-и км продължава. Движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата.

