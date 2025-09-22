Общество

Започна се! Кошмарна тапа в посока София

Това предизвиква натоварване на вътрешните улици в Кресна

22 сеп 25 | 16:38
Фатме Мустафова

Започна голямото прибиране след почивните дни. 

Около 2 км е задръстването на магистрала „Струма” при Кресна, това съобщи репортер на Нова телевизия от мястото. Тапата се минава за около 40 минути, но след това пътуването в посока София е доста по-спокойно, предаде телевизията.

Един от проблемите, който съществува на място е, че различните навигационни приложения дават различни варианти за обходен маршрут. Това предизвиква натоварване на вътрешните улици в Кресна и в крайна сметка допълнително кара колоната да чака.

Натоварената ситуация с прибиращите се от дългия уикенд обаче за момента е само на това място.

Автор Фатме Мустафова

