Започна се! Кошмарна тапа в посока София

Започна голямото прибиране след почивните дни.

Около 2 км е задръстването на магистрала „Струма” при Кресна, това съобщи репортер на Нова телевизия от мястото. Тапата се минава за около 40 минути, но след това пътуването в посока София е доста по-спокойно, предаде телевизията.

Един от проблемите, който съществува на място е, че различните навигационни приложения дават различни варианти за обходен маршрут. Това предизвиква натоварване на вътрешните улици в Кресна и в крайна сметка допълнително кара колоната да чака.

Натоварената ситуация с прибиращите се от дългия уикенд обаче за момента е само на това място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com