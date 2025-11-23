Общество

Меле на "Тракия", 5 километра тапа

Катастрофа с няколко автомобила блокира трафика

23 ное 25 | 20:15
Мира Иванова

Катастрофа с няколко автомобила блокира трафика в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", посока Бургас. Сигналът за верижната катастрофа  в отсечката 110-112 км е получен към 19 часа, съобщиха за “Марица” от полицията в града под тепетата.

По предварителни данни няма  пострадали хора. Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението е ограничено.

На място има полицейски екип, като шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. По информация от полицията, образувалата се  колона е около 5 км.


