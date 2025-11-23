Меле на "Тракия", 5 километра тапа

Катастрофа с няколко автомобила блокира трафика в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", посока Бургас. Сигналът за верижната катастрофа в отсечката 110-112 км е получен към 19 часа, съобщиха за “Марица” от полицията в града под тепетата.

По предварителни данни няма пострадали хора. Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението е ограничено.

На място има полицейски екип, като шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. По информация от полицията, образувалата се колона е около 5 км.





