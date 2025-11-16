Последни новини за състоянието на нападнатата Инна

Стана ясно състоянието на 37-годишна Инна Илиева.

Лекарите от МБАЛ Благоевград върнаха към живота ранената с нож Инна Илиева, която преди два дни излезе от реанимация и се лекува в хирургично отделение на МБАЛ Благоевград, откъдето ще бъде изписана в началото на тази седмица.

Добрата новина съобщи за Struma.com директорът на МБАЛ Благоевград, хирургът д-р Димитър Димитров.

Според него Инна е добре и може да продължи лечението си у дома, където я очакват близките ѝ.

Съдбата на младата жена развълнува хиляди българи, станали съпричастни с невижданата форма на агресия и опита за убийство насред центъра на Благоевград, посред бял ден.

Нападение пред свидетели

Инна стана жертва на бившия си приятел Георги Мирчев - Фрико, който ѝ нанесе тежки рани в областта на шията, гърдите, близо до сърцето и белия дроб. Множество белези по ръцете и цялото тяло ще напомнят на Инна за страшния петък 7 ноември, когато Фрико я нападна и едва не я уби пред очите на десетки свидетели.

Младата жена имаше невероятен късмет, първо защото наоколо имаше смели хора, които спираха с ръцете си кръвта ѝ, докато пристигне екип на Спешен център, и второ защото попадна в ръцете на истински чудотворци лекарите от хирургия, ортопедия и реанимация в МБАЛ Благоевград, които направиха и невъзможното, за да спасят живота ѝ.

И успяха с много професионализъм, висш пилотаж в хирургията и ортопедията, да я върнат към живота.

Няма обяснение

Случаят обаче остави траен белег в областния град. Хората и до днес са крайно потресени от случилото се. Няма обяснение за проявената от Георги Мирчев агресия към жената, с която доскоро е делил един дом.

Какъв е мотивът му за това тежко престъпление, квалифицирано като опит за убийство, остана неразкрито. Той е в ареста, където очаква делото по член, предвиждащ от 15 до 20 години лишаване от свобода, а Инна още дълго ще лекува не белезите по тялото си, а белезите в душата ѝ.

