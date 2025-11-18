Кошмар без край! Инцидент между трамвай и лек автомобил в София

Пореден потресаващ случай в София.

Инцидент между трамвай и лек автомобил стана преди минути на бул. „Възкресение“ в София, в района на спирката при пазар „Красна поляна“. Снимки от мястото бързо се появиха в социалните мрежи, но от тях не може категорично да се определи кой е виновен за сблъсъка.

Това е втори подобен инцидент в рамките на няколко часа. Припомняме, че по-рано стана ясно, че кола и трамвай са се ударили на бул. "Христо Ботев".

По предварителна информация няма данни за сериозно пострадали, но ударът е предизвикал временно затруднение в движението по линията.

Потребителите онлайн вече спорят за причините за катастрофата, като много от коментарите предполагат, че водачът на автомобила е извършил рискова маневра.

"Бързал е да хване левия светофар… Жалко, че е хванал железния кон само“, пише един от потребителите под снимките, като намеква, че шофьорът вероятно е опитал да изпревари трамвая или да премине пред него.

Към момента официална информация за причините все още няма. Очаква се КАТ да установи движението на превозните средства и дали става дума за неправилна маневра, неспазване на сигнализация или грешка при преценката на ситуацията.

