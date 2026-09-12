Кошмар без край! Инцидент между трамвай и лек автомобил в София
Това е втори подобен инцидент в рамките на няколко часа
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Това е втори подобен инцидент в рамките на няколко часа
Все още няма информация как се е стигнало до инцидента
Нашенецът е в болница
Сигналът за катастрофата е подаден в 5:30 ч. тази сутрин
Инцидентът е станал на АМ "Тракия"
Инцидентът е станал в района на Кокаляне
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