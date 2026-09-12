ТИР и кола се удариха на пътя Русе - Велико Търново

ТИР и лек автомобил са се ударили на пътя Русе - Велико Търново. Това съобщиха от ОД на МВР - Русе и уточниха, че има пострадали. В 10:15 часа на Гер...