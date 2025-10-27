Диабет или затвор! Кметът на Елин Пелин тотално пустоса Хелоуин

Докато в останалата част от страната децата подготвят костюми и украси за Хелоуин, в Елин Пелин празникът официално е забранен. Кметът на общината Ивайло Симеонов отново издаде заповед, с която забранява отбелязването му в училищата, детските градини и читалищата, оправдавайки решението с желанието да защити Деня на народните будители.

Това е деветата поредна година, в която местната власт води битка срещу „чуждите“ традиции с аргументи, които предизвикаха лавина от реакции в социалните мрежи.

„Диабет или затвор“ - абсурдни аргументи срещу празник за деца

„В този празник няма нищо поучително. Говори се за пакост или лакомство, а това означава диабет или затвор“, заяви кметът Симеонов в ефира на бТВ. По думите му българщината била „засенчвана от масов и шарен комерсиален празник“, който не кореспондирал с националната традиция. Той увери, че „никого няма да арестува“, но се стремял да „върне фокуса върху нашата българска част“.

Аргументите му обаче прозвучаха абсурдно дори за местните жители, които припомнят, че децата имат нужда от радост, не от забрани. В социалните мрежи забраната бе посрещната с ирония, а хаштагът #ХелоуинВъпрекиВсичко стана популярен сред жители на общината.

Обществена реакция и контрапунктът на будителството

Вместо да насърчи културното разнообразие, кметът противопостави празника на Деня на народните будители, твърдейки, че Хелоуин „обърква децата“ и „изкривява морала“. Симеонов дори разказа как преди години срещнал деца, които не искали да учат, защото „чествали Хелоуин“ - случка, която според него наложила първата забрана.

Тази година обаче реакцията е различна. Родителите и младите хора в Елин Пелин организираха символично празнуване на площада, а критиците на кмета го обвиниха в морализаторство и културна изолация. Въпреки уверенията, че „няма да има скандали и арести“, решението му постави общината в центъра на национален спор за това къде свършва патриотизмът и започва дребнавата забрана на радостта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com