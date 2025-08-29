Секновение е! 5 строги забрани

На Секновение денят и нощта стават равни по времетраене и поверието е, че на този ден змиите и гущерите се прибират в своите леговища.

Скриват се и демоните на природата - самодивите. Затова се смята за “лош ден”, по време на който не трябва да се работи и да не се започва нищо ново. През нощта палят огньове за предпазване от злите сили.

Празникът Секновение се счита за край на лятото. Има няколко строги забрани.

Водата и времето започват да застудяват, затова никой не бива да се къпе в реките.

Това е вторият летен празник (след Eньовден - празникът на раждането на Св.Йоан) на християнския светец, като този е посветен на смъртта му.

По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена консумацията на червено вино и червени плодове. Според легендата отрязаната глава на светеца била хвърлена в копривата и тя днес не се докосва.

