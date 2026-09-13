Слон и орангутан предричат победа за Германия
Избрали знамето в кутия с лакомства
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Избрали знамето в кутия с лакомства
Обичаше да е сниман
Спасяването събра десетки зрители
Звездите показват, че днес е по-добре да се почива
Кааван за първи път от години осъществи контакт със себеподобно
Дребният космат "пазач" без капка страх се изправя срещу огромното животно
Фотожурналист е загинал след като е бил стъпкан от стадо диви слонове, което е нахлуло в селище в Шри Ланка, предадоха световните медии. Жертвата е п...
Побеснял слон рани две деца и разруши домове на хора в град Катва и Мангалкоте в Индия. Уплашените жители са напуснали домовете си, опасявайки се, че...
„Сега ще ви кажа какво е КТБ – един добре отгледан слон в зоопарк, хранен с хубава храна, но идват ловци и го гръмват. Тигри, лъвове и чакали го изяжд...
Легендата се глези с масажи на плажа в Тайланд Легендарният ни волейболист Любо Ганев използва пълноценно всяка минута от почивката си. В момента той...
Животните също имат чувства. Това доказват сълзите на радост на слона Раджу, който бе освободен от 50-годишно мъчение във вериги. Британска организаци...