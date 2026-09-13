Рашидов: КТБ е един добре отгледан слон в зоопарк

„Сега ще ви кажа какво е КТБ – един добре отгледан слон в зоопарк, хранен с хубава храна, но идват ловци и го гръмват. Тигри, лъвове и чакали го изяжд...