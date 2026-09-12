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На живо: Протести за 12 път

На живо: Протести за 12 път

София. В столицата и страната за 12 пореден ден хората протестират срещу правителството на Пламен Орешарски. Вече има и онлайн – петиция за оставката...

25 юни | 17:25
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