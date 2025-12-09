Младите в ГЕРБ се присъединяват към митинга на ДПС в Стара Загора

Младежката организация на ГЕРБ в Стара Загора се присъединява към митинга на ДПС-Ново начало,който ще се състои днес от 18 ч. на прощада пред общината в Града на липите.

Младежите на ГЕРБ обявиха, че ще излязат в подкрепа на проевропейския път на страната, приемането на еврото и политическата стабилност. Те заявяват, че са против оставка на правителството и предсрочни избори в момента, когато България е на прага на членство в еврозоната.

В същото време от младежката организация определят текущите протести като част от нормалния демократичен процес и заявяват, че гражданите имат право да отстояват позициите си на улицата. "Моята теза, моето мнение е, че сме свидетели на събития, които са част от демократичния процес. Протестът е израз на волята и свободното мнение на гражданите и аз наистина искам да похваля хората, които излизат и заявяват позицията си. Нашите опасения обаче са, че ставаме свидетели на хора, които имат желанието да се възползват от енергията, която се събира от протестите, и да я насочат в неправилна посока", казва Александър Кьосев, член на общинското ръководство на партията в Стара Загора.

Новият областен координатор на младежката структура на ГЕРБ в Стара Загора Даниел Петков и общинският съветник Бояна Манова отправиха призив, особено към младите хора, да се включат в обявеното мирно събиране и да заявят ясно, че подкрепят европейското развитие на страната, приемането на еврото и политическата стабилност, а не сценарии с хаос, мизерия и отдръпване от Европа. "Не искаме децата ни да растат в държава, в която цари хаос и никаква предвидимост", обобщават позицията си от партията на Бойко Борисов.

