Пожар изпепели 10 тона царевица
10 тона царевица са изгорели в зърносушилня, съобщиха от полицията. Сигналът за пожара е подаден в неделя в полунощ. Съоръжението се намира в добричк...
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10 тона царевица са изгорели в зърносушилня, съобщиха от полицията. Сигналът за пожара е подаден в неделя в полунощ. Съоръжението се намира в добричк...