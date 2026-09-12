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Антракс уби 4 крави в Ситово

Антракс уби 4 крави в Ситово

Огнище на антракс откриха ветеринари в силистренската община Ситово. Четири крави там са станали жертви на опасната болест. Те са били отглеждани в...

22 юли | 13:00
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