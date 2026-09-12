БАБХ установи случай на антракс в животновъден обект в с. Езерче
Там се отглеждат 170 говеда
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Там се отглеждат 170 говеда
Те са в болницата в Плевен
Земеделският министър коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско"
Антраксът е остра заразна болест по животните и човека
Огнище на антракс беше установено в Силистренско
В стопанството и около него е извършена дезинфекция
След лабораторно изследване е установено наличие на заразата в община Харманли
Със заповед на директора на ОДБХ- Разград е обявено първично възникнало огнище на заболяването
Болестта е опасна и за хората
При лечението е изключително важно да се действа бързо, защото иначе може да се стигне до сепсис
Огнище на антракс откриха ветеринари в силистренската община Ситово. Четири крави там са станали жертви на опасната болест. Те са били отглеждани в...
Варненският апелативен съд е разрешил транжорната, която миналото лято заплаши морската столица и региона със зараза от антракс, да бъде отново вписан...
Молитвеният дом беше евакуиран заради съмнения за зараза с антракс Централната джамия в Брюксел беше евакуирана днес, след съобщения, че е получила п...
Областна дирекция по безопасност на храните в Търговище е унищожила болна от антракс крава в землището на търговищкото село Острец, съобщиха от пресце...
В рамките на две седмици всички животни на стопаните и жители на добричкото село Оброчище са под карантина - забранени са клане, търговия и паша на жи...
В Балчишко лекари следят още седем души Най-смъртоносният антракс за хората се разпространява в България. Причината са 4 генетични разновидности на м...
"За хората в Оброчище няма никакъв риск от антракс. Никой повече няма да се разболее". Това заяви в "Събуди се" по Нова тв главният държавен здравен и...
Възрастна жена на 73 години от добричкото село Оброчище е починала вследствие на зараза с антракс от месо на болно животно, съобщи Дарик Добрич. За "...
Двата случаи на внезапно умрели животни в село Еленово са отрицателни. Това съобщи пред "Фокус" областният управител на Търговище Светлин Бонев. „Пре...
Предприети са необходимите мерки за предотвратяване разпространението на болестта антракс, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Търго...